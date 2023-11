Brasil bate Inglaterra e vai às oitavas do Mundial Sub 17 de Futebol

Brasil se classificou. Crédito: Leto Ribas/Agência Brasil

O Brasil se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo Sub 17 ao ganhar por 2 a 1 da Inglaterra, na terceira e última rodada da fase de grupos, em Jacarta (Indonésia). Kauã Elias e Da Matta marcaram para a seleção e Ndala descontou para os britânicos em cobrança de pênalti, no Estádio Internacional de Jacarta (Indonésia), nesta sexta-feira (17).



Com o segundo triunfo seguido – o primeiro foi de 9 a 0 sobre Nova Caledônia – o Brasil, comandado pelo técnico Phelipe Leal, concluiu a fase de grupo na vice-liderança da Chave C, com seis pontos, mesmo total da líder Inglaterra, com maior saldo de gols. O adversário da seleção nas oitavas será o Equador, no próximo sábado (20), às 5h30 (horário de Brasília), no Estádio Manahan, em Surakarta (Indonésia). Os equatorianos (cinco pontos) avançaram no Mundial em segundo lugar do Grupo A, atrás da seleção de Marrocos (seis).

O primeiro tempo foi bem movimentado, com ligeira vantagem do ataque britânico, que teve duas boas chances de abrir o placar com Warhurst. Aos 19 minutos, ele arriscou um chute de voleio, mas a bola desviou no goleiro Phillipe Gabriel e foi no travessão. Seis minutos depois, o britânico cabeceou na linha e mais uma vez Gabriel fez linda defesa. Do lado brasileiro, a melhor chance surgiu aos 32 minutos: o camisa 20 Estêvão disparou com a bola pela direita, se livrou dos marcadores e arriscou uma bomba da entrada da área, mas a bola explodiu na trave esquerda do goleiro Setford. Dez minutos depois, o Brasil inaugurou o marcador, após mais uma infiltração de Estêvão pela direita. Ele invadiu a grande área e chutou, mas a bola bateu na zaga e Kauã Elias pegou o rebote e chutou firme para o fundo da rede. Nos minutos finais, Amo-Ameyaw desperdiçou duas chances de a Inglaterra chegar ao empate. Na primeira finalização a bola tirou tinta da trave, e a segunda parou nas mãos do goleiro Phellipe Gabriel.