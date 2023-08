Brasil conquista duas primeiras vagas em Paris-2024 na vela

Mateus Isaac, da classe IQFOIL, durante o Mundial de Vela. Crédito: Sailing Energy/Divulgação

A vela do Brasil é um grande sinônimo de medalha olímpica. E não são poucas as medalhas conquistas na modalidade. Nesta sexta-feira (18), o país garantiu suas duas primeiros vagas para Paris-2024. Bruno Lobo e Mateus Isaac se credenciaram para a competição com bons resultados no Mundial de Haia.



Apesar de as vagas serem dos Comitês Olímpicos Nacionais, e outros atletas poderem ser indicados, o Comitê Olímpico do Brasil deve fazer valer o resultado nas competições e selecionar Lobo e Isaac, que serão estreantes em Paris-2024.

Mateus Isaac, atleta de windsurf, de 29 anos, é um dos grandes destaques do Brasil no IQFoil, modalidade estreante em olimpíadas. Ele competiu contra os melhores do planeta no Mundial e fechou sua participação com a 16ª colocação e a vaga para os Jogos Olímpicos do próximo ano.

"Um sonho realizado representar meu país na maior competição esportiva do mundo. Vim para Haia com esse objetivo e volto para casa muito feliz com vaga nos Jogos Olímpicos do ano que vem", celebrou. "O trabalho agora será ainda maior.

Mateus é de Ilhabela, litoral de São Paulo, e veleja desde criança. O começo no mar foi aos sete anos, sob o incentivo do pai, que disputava torneios masters e amadores do esporte. "Competições de alto nível são de muito aprendizado. Conseguir competir com grandes atletas do mundo todo e saber que coloquei meu país em um lugar alto é inesquecível. Agora é continuar trabalhando e se preparar para os Jogos Pan-Americanos e, em seguida, Paris."