FORAM GUERREIRAS

Brasil conquista prata na AmeriCup feminina e foca no Pré-Mundial rumo à Copa de 2026

Seleção foi derrotada pelos EUA na decisão por 92 a 84 e teve classificação para o Mundial adiada

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de julho de 2025 às 17:05

Seleção Brasileira feminina de basquete Crédito: Divulgação/FI

A Seleção Brasileira feminina de basquete encerrou sua campanha na AmeriCup 2024 com uma medalha de prata. Em uma final equilibrada disputada no domingo (6), em Santiago, no Chile, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos por 92 a 84 e ficou com o vice-campeonato. Apesar da derrota, a equipe garantiu vaga no Pré-Mundial de março de 2026, última chance de conquistar um lugar na próxima Copa do Mundo, que será realizada na Alemanha. >

O jogo foi intenso e disputado ponto a ponto durante os três primeiros quartos. O Brasil chegou a vencer o segundo período e foi para o intervalo com uma leve vantagem de 47 a 45. Porém, no último quarto, os Estados Unidos cresceram, impulsionados por um desempenho avassalador do banco de reservas, que somou 35 pontos — contraste marcante com os apenas um ponto vindos da rotação brasileira.>

Kamilla Cardoso foi um dos destaques da equipe nacional. Limitada a apenas 17 minutos em quadra devido a problemas com faltas, a pivô ainda conseguiu registrar 19 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Durante sua presença no jogo, o Brasil teve um saldo positivo de 16 pontos. Mesmo frustrada por não conseguir liderar mais tempo dentro de quadra, Kamilla foi eleita para o quinteto ideal da competição ao lado da companheira Damiris, que teve atuação destacada com 35 pontos.>

Outro nome que brilhou foi Bella Nascimento, que somou 24 pontos e converteu cinco bolas de três. Pelo lado americano, Mikayla Blakes foi a cestinha da partida com 27 pontos e levou o prêmio de MVP da competição. Hannah Hidalgo também teve atuação sólida, com 16 pontos, e ambas foram escolhidas para a seleção do torneio, junto da canadense Syla Swords.>