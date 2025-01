CAIU PARA A FAVORITA

Brasil faz campanha histórica, mas é eliminado pela Dinamarca no Mundial de handebol

Seleção masculina jogou pela primeira vez as quartas de final da competição



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 15:22

Dinamarca venceu o Brasil no Mundial masculino de handebol Crédito: IHF/Divulgação

A campanha histórica do Brasil no Mundial masculino de handebol chegou ao fim. A seleção lutou, mas não resistiu ao duelo contra a poderosa Dinamarca, atual tricampeã mundial e campeã olímpica, e perdeu por 33 a 21 nesta quarta-feira (29), em Oslo, na Noruega. Foi a primeira vez que o time nacional alcançou as quartas de final da competição.>

O Brasil encerra sua participação entre as oito melhores equipes do mundo, com duas derrotas em sete jogos. Até então, o melhor resultado era o nono lugar, em 2019. Na edição passada, em 2023, o time verde e amarelo terminou na 17ª colocação. Na Croácia, Dinamarca e Noruega, o Brasil disputou o Mundial pela 16ª vez consecutiva.>

Goleiro com melhor aproveitamento do Mundial, Emil Nielsen fez a diferença na partida e foi eleito o melhor jogador em quadra. Panda foi o artilheiro da partida, com sete gols. Também anotaram gols pelo Brasil Bryan (3 gols), Rudolph (3), Santista (3), Acácio (2), Jean-Pierre (1), Marquinhos (1) e Leandro (1).>

Em Oslo, onde jogou todas as suas partidas, o Brasil superou seleções de tradição e títulos de peso, como a anfitriã Noruega, a Suécia e a Espanha. Nesta quarta, a seleção teve pela frente o adversário mais difícil do campeonato. Invicta neste Mundial, a Dinamarca vinha atropelando rivais na esteira do seu longo histórico de vitórias na modalidade, como o tricampeonato mundial e a medalha de ouro na Olimpíada de Paris-2024.>

Diante do rival favorito, o Brasil fez um início de jogo discreto. A Dinamarca se impôs em quadra e abriu 2 a 0. A seleção tinha dificuldades para conter o ataque dinamarquês e passou a fazer faltas em sequência. Os dinamarqueses aproveitaram uma série de tiros de sete metros para fazer 6 a 2.>

A diferença no placar chegou a sete, até que a Dinamarca sofreu uma expulsão, o que deixou o Brasil com um jogador a mais em quadra por dois minutos. Ao fim deste período, os brasileiros buscaram boa reação, com destaque para o goleiro Rangel, e reduziram a diferença no placar para 15 a 12.>

O segundo tempo contou com roteiro semelhante ao do primeiro nos instantes iniciais. A Dinamarca foi para cima, em ritmo avassalador, e voltou a aumentar a diferença, que chegou a sete. Novamente, a defesa dinamarquesa esbanjava eficiência na marcação a Haniel Langaro, um dos melhores jogadores da seleção. Até a metade da etapa final, ele não conseguira balançar as redes.>

Aos poucos, o time dinamarquês ampliou a vantagem, que chegou a 12 gols (31 a 19), e o Brasil mal esboçava uma reação. O jogo, então, caiu de ritmo e as duas equipes ficaram mais de três minutos sem marcar. Com tranquilidade, a Dinamarca passou a fazer rodízio dos seus jogadores, já pensando na semifinal, de olho no tetracampeonato.>

O artilheiro do Brasil nesta quarta foi Vinicios Angelo, com sete gols. Pela Dinamarca, Jakobsen, Lauge Schmidt e Gidsel anotaram seis gols cada.>