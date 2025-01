FUTEBOL

Revoltado com Abel Ferreira, torcedor do Palmeiras ameaça mãe com arma de fogo

Suspeito estaria irritado com coletiva do treinador após empate com o Red Bull Bragantino

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 15:07

Abel Ferreira em treino do Palmeiras Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Um homem foi preso na noite de terça-feira (28), em Jundiaí, no interior de São Paulo, após ameaçar a própria mãe com uma arma de fogo. Ele estaria irritado com a coletiva pós-jogo de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após o empate em 0x0 com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.>

Segundo informações da polícia, o suspeito teria proferido palavrões durante a entrevista do treinador português. Ele foi advertido pela mãe por causa dos xingamentos, mas teria ficado ainda mais furioso e ameaçou a mulher colocando uma arma na cabeça dela. O homem dizia que “podia pedir ajuda, mas quem entrasse em casa iria levar pipoco”. O indivíduo também afirmou que podia falar palavrões e torcer do “jeito que quisesse”.>

Assustada, a mãe saiu da casa e pediu socorro a um vigilante da rua, que acionou a Polícia Militar. As autoridades prenderam o homem e apreenderam dois revólveres calibres.38 com numeração suprimida, uma espingarda calibre.44, duas pistolas calibre.22, três espingardas de pressão de chumbo, munições calibre.38 e dois coldres.>