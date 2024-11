FICOU DEVENDO

Brasil faz jogo fraco e apenas empata com o Uruguai na Fonte Nova

Seleção fez atuação apagada e saiu perdendo, mas evitou a derrota em casa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 23:43

Brasil fez jogo morno e apenas empatou com o Uruguai na Fonte Nova Crédito: Paula Fróes/CORREIO

De volta a Salvador depois de cinco anos, a Seleção Brasileira criou a expectativa de fazer um grande jogo no clássico contra o Uruguai, mas voltou a apresentar desempenho pouco inspirado e não passou de um empate por 1x1, na noite desta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Depois de um primeiro tempo no qual não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras e foi ameaçado pelo rival, o time canarinho levou um susto logo nos primeiros minutos da segunda etapa, quando Valverde acertou um belo chute e abriu o placar. A reação foi rápida e, pouco depois, Gerson, em uma bomba de fora da área, deixou tudo igual. Ao fim da partida, os atletas foram vaiados pela torcida.

O empate no último jogo da temporada não foi bom para a Amarelinha. A equipe caiu uma colocação na tabela das Eliminatórias e, agora, ocupa a 5ª posição, com 18 pontos, ainda dentro da zona de classificação. Já o Uruguai permanece na vice-liderança, com 20.

A próxima partida da Seleção na competição será em março, contra a Colômbia. O duelo será no Brasil, mas o local ainda não foi definido.

O JOGO

Como prometido durante os treinos em Salvador, Dorival Júnior escalou a Seleção com o meio-campo formado por Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha, tendo Savinho, Vinícius Júnior e Igor Jesus no comando de ataque.

Com cautela, o Brasil apostou na posse de bola para dominar o rival. O time brasileiro iniciou o jogo fazendo a construção ofensiva desde a defesa, acelerando a jogada quando a bola chegava aos homens de ataque.

Vini Jr. era o jogador mais festejado pela torcida. Sempre que o atacante do Real Madrid pegava na bola, os torcedores se animavam. Mas o camisa 11 encontrou uma forte marcação. Quando ele foi derrubado na área, a galera pediu pênalti, mas o árbitro mandou o lance seguir.

O Uruguai tinha dificuldade para ameaçar o anfitrião, mas foi quem criou as melhores chances no primeiro tempo. Darwin Nuñez fez boa jogada dentro da área e tocou para Pellistri, que limpou a marcação e chutou em cima da defesa. Na sequência, Saracchi mandou cruzado, mas Ederson salvou com o pé.

O Brasil não conseguia traduzir o controle do meio-campo em oportunidades claras. Raphinha, em jogada individual, arriscou da entrada da área e assustou Rochet, mas a bola foi para fora. Na reta final do primeiro tempo, a torcida voltou a incentivar a Seleção. O gol quase saiu na cabeçada à queima-roupa de Igor Jesus, mas o goleiro uruguaio garantiu o 0x0.

As equipes voltaram do intervalo com mais fome de jogo. Não demorou muito e o Brasil foi castigado pela liberdade que dava na marcação. Aos 9 minutos, Valverde recebeu na entrada da área e, sem ser incomodado, mandou uma bomba no cantinho de Ederson, abrindo o placar para os uruguaios.

O gol adversário caiu como um balde de água fria no entusiasmo dos torcedores. Dorival Júnior então fez as primeiras mudanças. Luiz Henrique e Gabriel Martinelli nos lugares Abner e Igor Jesus, respectivamente. As mexidas surtiram efeito e a Amarelinha reagiu rápido.

Aos 16 minutos, Saracchi tentou cortar o cruzamento de Raphinha e a bola sobrou para Gerson. Da entrada da área, o volante acertou um lindo chute e deixou tudo igual na Fonte Nova.

A torcida, que estava calada, voltou a apoiar o time nacional. Mas também pediu pelo garoto Estêvão. Dorival atendeu e colocou o jogador de 17 anos no lugar de Savinho. O Brasil seguiu com chances de fazer o segundo, mas pecava nos detalhes.

Vinícius Jr. recebeu em profundidade e tentou driblar o goleiro, mas a bola ficou pelo caminho. Já Estêvão tentou pegar de primeira e isolou. A equipe verde e amarela pressionou até o fim, mas o gol não saiu e o resultado final foi um empate com gosto amargo.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1x1 Uruguai - eliminatórias para a Copa do Mundo

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André) e Gerson (Paquetá) e Raphinha; Savinho (Estêvão), Igor Jesus (Luiz Henrique) e Vinícius Jr. Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai: Rochet, Varela, José Gimenez, Olivera e Saracchi; Ugarte, Bentancur e Valverde; Pellistri (Puma Rodríguez), Darwin Núñez (Rodrigo Aguirre) e Araújo (Cristian Olivera). Técnico: Marcelo Bielsa.

Local: Fonte Nova

Gols: Valverde, aos 9 minutos do 2º tempo, Gerson, aos 16

Cartão amarelo: Raphinha, Paquetá, Gabriel Magalhães (Brasil); Ugarte, Varela (Uruguai)

Público: 41.511 torcedores

Arbitragem: Piero Maza (CHI), auxiliado por Cláudio Urrutia (CHL) e José Retamal (CHI)