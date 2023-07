Brasil na Copa do Mundo Feminina: veja datas e horários até final

Seleção Brasileira estreia na Copa no dia 24, contra o Panamá. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A Copa do Mundo Feminina começa na madrugada desta quinta-feira (20). A partida de abertura da competição será disputada às 4h, entre a Nova Zelândia, uma das anfitriãs, e a Noruega. Já o Brasil só entrará em campo a partir da semana que vem. A Seleção fará sua estreia na segunda-feira (24), diante do Panamá.



A equipe da rainha Marta está presente no Grupo F, que também tem França e Jamaica. Todos os jogos da Amarelinha na fase de grupos serão na Austrália, o outro país-sede.

Datas e horários dos jogos do Brasil na fase de grupos:



Brasil x Panamá - 24 de julho (segunda-feira), às 08h - Hindmarsh Stadium, em Adelaide



França x Brasil - 29 de julho (sábado), às 07h - Brisbane Stadium, em Brisbane

Jamaica x Brasil - 2 de agosto (quarta-feira), às 07h - Melbourne Rectangular, em Melbourne

O regulamento da Copa feminina será o mesmo da versão masculina da competição. As duas melhores equipes de cada grupo da primeira fase avançam para as oitavas de final. A partir daí, todos os confrontos serão decididos em duelos únicos e eliminatórios - quem perder está fora do Mundial.

Caso o Brasil se classifique em primeiro lugar, vai disputar as oitavas no dia 8 de agosto, em Adelaide, contra o segundo colocado do Grupo H. Já se a Seleção avançar na segunda colocação na fase de grupos, pega o país que ficar em primeiro na chave H. A partida será mesmo dia, 8 de agosto, mas em Melbourne. Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos estão no grupo H.

Veja as datas e horários dos jogos da Seleção até uma eventual final em caso de classificação em primeiro lugar no grupo:

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 08h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 04h

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 07h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 05h

Final: 20/08 (domingo), 07h

Veja as datas e horários dos jogos da Seleção até uma eventual final em caso de classificação em segundo lugar no grupo: