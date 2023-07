Brasil perde atacante a uma semana de estreia na Copa do Mundo

Nycole foi desconvocada por lesão. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A seleção brasileira feminina de futebol sofreu sua primeira baixa na Copa do Mundo. A atacante Nycole foi cortada no fim da noite desta segunda-feira (17) por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. A meio-campista Angelina, que fazia parte da lista de suplentes e já estava com a delegação na Austrália, foi incluída no grupo de 23 jogadoras que disputará o Mundial.



"A atacante Nycole Raysla está desconvocada da Copa do Mundo Feminina 2023. A jogadora sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino e não terá tempo hábil de recuperação. Para o vaga, a técnica Pia Sundhage convocou a meia Angelina", diz comunicado oficial da CBF.

Nycole lutou contra o tempo para se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, que aconteceu no jogo contra o Chile, último amistoso da equipe de Pia Sundhage antes da viagem da delegação para a Austrália. Com os trabalhos intensivos do departamento médico, a atleta se recuperou durante o período de treinos em Gold Coast, na Austrália.

Contudo, na última semana, em jogo-treino da seleção brasileira, a jogadora voltou a sofrer uma lesão, agora no pé esquerdo, e acabou vetada. Antes do corte ser oficializado, Nycole deixou a concentração com o restante do grupo de muletas e uma bota de proteção no pé.

Convocada para o lugar de Nycole, Angelina também se recuperou de lesão recentemente. Na final da Copa América, em julho de 2022, a meia sofreu a ruptura total do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito, tendo que passar por duas cirurgias para a correção das lesões e com o prazo de 10 meses para a recuperação total.

No momento em que aconteceu a lesão, por conta da gravidade e da complexidade da recuperação, Angelina foi considerada por muitos como uma atleta que já estava fora da Copa do Mundo. Contudo, no meio do primeiro semestre de 2023, a jogadora do OL Reign, dos Estados Unidos, passou a trabalhar no campo e a chance de poder estar na Copa do Mundo aumentou.