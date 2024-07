COPA AMÉRICA

Brasil sai na frente, leva empate da Colômbia e vai enfrentar o Uruguai nas quartas

Seleção faz jogo de pouca inspiração e avança em segundo lugar

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de julho de 2024 às 00:21

Vini Jr em lance da Seleção diante dos colombianos: atacante está fora do próximo duelo Crédito: RODRIGO CAILLAUD/ESTADÃO CONTEÚDO

O Brasil avançou às quartas de final da Copa América, mas não da forma que se imaginava. Em um dia pouco inspirado, a Seleção só empatou com a Colômbia em 1x1, nesta terça-feira (2), no Levi's Stadium, em Santa Clara, e se classificou apenas com o segundo lugar do Grupo D. Como consequência, irá enfrentar o Uruguai na próxima fase.

A Amarelinha saiu na frente com golaço de Raphinha de falta, mas Muñoz deixou tudo igual ainda na primeira etapa, garantindo a liderança da chave para os colombianos.

O desafio contra os uruguaios será neste sábado (6), às 22h, em Las Vegas. O compromisso terá o desfalque importante Vini Jr, suspenso.

O jogo

O técnico Dorival Júnior promoveu uma mudança na Seleção para enfrentar a Colômbia. O atacante Raphinha retomou o posto entre os titulares, depois de ficar no banco contra o Paraguai. Com isso, Savinho, que foi um dos destaques do Brasil na partida da 2ª rodada, iniciou como reserva. De resto, a escalação se manteve a mesma.

O jogo começou frenético, com muitas chances de gol - e com a Colômbia ligeramente melhor. Inclusive, foi dos Cafeteros a primeira chance clara da partida: aos 7 minutos, James Rodríguez cobrou falta direto para o gol, a bola beijou o travessão e saiu por cima, com muito perigo.

A resposta verde e amarela veio cinco minutos depois, e premiou a escolha de Dorival por Raphinha. O camisa 11 cobrou falta com muita categoria, de perna esquerda, no ângulo de Vargas. O goleiro chegou a encostar na bola, mas não conseguiu impedir o gol brasileiro: 1x0.

De quebra, Raphinha acabou com um longo tabu: foi a primeira vez que a Seleção marcou de falta em quatro anos e meio. A última vez havia sido no dia 19 de novembro de 2019, com Philippe Coutinho, em amistoso contra a Coreia do Sul.

Depois do gol, no entanto, a equipe nacional deixou a Colômbia jogar. Aos 18 minutos, os rivais chegaram a empatar, depois que James cobrou falta da direita para o meio da área, Sánchez apareceu e testou para estufar a rede de Alisson. O bandeira assinalou o impedimento, e o VAR entrou em ação. Após longa análise, o lance foi, de fato, anulado.

Os adversários não desanimaram, e seguiam buscando o empate. Aos 29, Richard Ríos ficou com sobra na entrada da área e finalizou, para a defesa de Alisson. Pouco depois, James Rodríguez cobrou falta pela esquerda, direto para o gol, tentando surpreender o arqueiro brasileiro, mas Alisson defendeu bem. Na sequência, mais um rebote de Richard Ríos na frente da área, dessa vez bloqueado.

Aos 42, Vini Jr. foi acionado pela esquerda, chegou antes de Muñoz e caiu dentro da área, pedindo pênalti. O VAR revisou o lance, mas mandou a partida seguir.

Pouco depois, Alisson saiu jogando errado e entregou nos pés de Luis Díaz. O atacante bateu buscando o canto, mas o goleiro se recuperou e salvou. Só que o empate saiu no minuto seguinte. Córdoba recebeu de James e enfiou para Muñoz. O lateral chegou finalizando e assinalou o 1x1, aos 47.

O segundo tempo começou aberto, com bons momentos para os dois lados. Aos 5, James bateu escanteio de direita na pequena área, e Córdoba subiu mais que todo mundo, mas cabeceou por cima. Aos 13, Raphinha, por pouco, não deixava o segundo de falta para o Brasil. O atacante cobrou de canhota, buscando o mesmo canto de Vargas, e a bola passou tirando tinta.

Os Cafeteros, porém, foram ganhando mais intensidade, com a posse de bola no campo de ataque. A Seleção, por sua vez, mostrava dificuldade na saída, ficando encurralada e sem conseguir jogar.

Para tentar mudar o cenário, Dorival promoveu duas mudanças. O técnico, que já havia sacado Paquetá para a entrada de Andreas Pereira no intervalo, substituiu João Gomes e Rodrygo por Éderson e Savinho, respectivamente. Mas quem voltou a ter boa chance foi a Colômbia. Aos 38, após um erro brasileiro na saída de bola, Luis Díaz cruzou na medida para Borré, livre, mas o jogador mandou por cima.

Na reta final, mais duas alterações: Endrick e Douglas Luiz nos lugares de Wendell e Bruno Guimarães. Já nos acréscimos, Andreas Pereira finalizou de fora da área, mas Vargas fez grande defesa e salvou, mantendo o empate.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1x1 Colômbia - Copa América (3ª rodada do grupo D)

Brasil: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes (Éderson) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Savinho) e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Cuesta e Machado (Mojica); Lerma, Richard Ríos (Mateus Uribe), Arias e James Rodríguez (Carrascal); Luis Díaz (Sinisterra) e Jhon Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo.

Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)

Gol: Raphinha, aos 12 minutos; Muñoz, aos 47 do primeiro tempo

Cartão amarelo: Vini Jr., João Gomes, Danilo e Bruno Guimarães (Brasil); Machado e Lerma (Colômbia)

Público: 70.971 presentes

Arbitragem: Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Alberto Ponte (trio da Venezuela)