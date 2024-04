JOGOS OLÍMPICOS

Brasil terá dois árbitros no futebol da Olimpíada de Paris-2024

Além de Ramon Abatti e Edina Alves, Fifa também convocou quatro assistentes e uma árbitra de vídeo do país

Estadão

Publicado em 3 de abril de 2024 às 14:22

Edina Alves foi selecionada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Brasil terá dois representantes no quadro de árbitros do futebol da Olimpíada de Paris-2024. Ramon Abatti e Edina Alves foram escolhidos pela Fifa para atuar tanto no masculino quanto no feminino na capital francesa. No total, sete brasileiros estarão atuando na competição, incluindo também assistentes e oficiais de VAR.

A Fifa também convocou quatro assistentes brasileiros: Rafael Alves (Rio Grande do Sul), Neuza Inês Back (Santa Catarina), Fabrini Bevilaqua (São Paulo), e Guilherme Dias Camilo (Minas Gerais). A paulista Daiane Muniz foi chamada para atuar no VAR.

Ramon Abatti entrou no quadro da Fifa em 2022 e vem ganhando suas primeiras oportunidades no futebol internacional. A Olimpíada deste ano será sua primeira grande chance no cenário mundial. No ano passado, apitou jogo do Campeonato Saudita, que contava com a participação do Al-Hilal, de Neymar.

Já Edina Alves vem acumulando mais experiências no futebol internacional. Ela já esteve em dois Mundiais feminino, o último deles no ano passado. Ela apitará numa Olimpíada pela primeira vez também.

Os árbitros dos Jogos de Paris-2024 contarão com o apoio do VAR, da tecnologia da linha do gol e do sistema semiautomático de impedimento.

No total, a Fifa anunciou nesta quarta-feira que o torneio de futebol olímpico terá 89 oficiais de arbitragem, sendo 21 árbitros, 42 assistentes, 20 oficiais de VAR e mais seis juízes de apoio. Eles são de 45 países diferentes.