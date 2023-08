Brasil vence Austrália em amistoso preparatório para o Mundial

Brasil enfrentou a Austrália de olho na Copa do Mundo de Basquete. Crédito: Divulgação/CBB

A seleção brasileira de basquete não se intimidou diante do cenário hostil que encontrou na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília). Em Melbourne, casa do adversário, venceu por 90 a 86 uma Austrália repleta de jogadores da NBA, durante o torneio amistoso Boomers x World, usado como preparatório para a Copa do Mundo de Basquete.



Didi, Gui Santos e Raulzinho foram poupados e não estiveram em quadra, em razão de um cronograma de preparação física, mas o grupo comandado pelo técnico Gustavo de Conti mostrou sua força. Do outro lado, a Austrália tinha à disposição nomes como Patty Mills, do Brooklyn Nets, Matisse Thybulle, do Portland Trail Blazers, Josh Giddey, do Oklahoma City Thunder, Josh Green, do Dallas Mavericks, e Joe Ingles, do Orlando Magic.

O ala-pivô Bruno Caboclo liderou os números com um "double-double" de 20 pontos e 11 rebotes, seguido do ala-armador Vitor Benite, que fez 17 pontos. "Grande vitória, em um amistoso de altíssimo nível. Parabéns ao grupo, fizemos uma grande partida. Mas precisamos entender que é apenas um amistoso e temos muito pela frente", comentou Benite.

Lucas Dias e Leonardo Meindl também foram importantes. O primeiro teve 14 pontos e o segundo somou dez pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Já o armador Yago Mateus deu um show à parte mostrando sua habilidade, além de ter feito nove pontos e contribuído com oito assistências.

Yago infernizou os australianos, especialmente Matisse Thybulle, a quem deixou no chão ao avançar em velocidade em direção ao garrafão depois de vencer no 1x1. Na sequência do lance, o brasileiro deu a assistência e encarou Thybulle, ainda caído.