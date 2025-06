SERÁ QUE ACERTA?

Brasil vence o Equador? Confira os palpites das inteligências artificiais

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:00

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo da Seleção Brasileira, pela 15ª rodada das Eliminatórias, contra o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, às 20h. >

Chat GPT e Meta arriscam em placares diferentes. O Chat GPT aposta em um empate por 1 a 1 e fez a seguinte análise: “Jogar em Guayaquil nunca é fácil, e o Brasil deve encontrar um Equador intenso, especialmente no início da partida. A altitude não será um fator, mas o calor e a pressão da torcida podem pesar. O Brasil tem mais talento individual, mas ainda busca um encaixe mais sólido no coletivo. Se não for eficiente nas finalizações e perder o controle do meio-campo, corre risco. Já o Equador, bem postado e perigoso nos contra-ataques, pode aproveitar qualquer vacilo”. >