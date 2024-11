ELIMINATÓRIAS DA COPA

Brasil x Uruguai: Veja onde assistir, escalações e arbitragem

As seleções se enfrentarão nesta terça-feira (19) pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

De volta a um estádio brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, a Seleção Brasileira enfrentará o Uruguai, nesta terça-feira (19), às 21h45. A partida é válida pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Após empatar com a Venezuela fora de casa no último jogo, o Brasil retorna em um duelo com uma seleção próxima em somatório de pontos. Enquanto a canarinha tem 17 pontos e ocupa o quarto lugar da tabela, o Uruguai soma 19, e vem em segundo, posição que se tornará do Brasil caso vença a partida.