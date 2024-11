VEJA OS VALORES

Brasil x Uruguai: venda de ingressos de meia-entrada começa nesta segunda (18)

Compra poderá ser feita pela bilheteria da Arena Fonte Nova, em Salvador

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 07:51

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova abre as bilheterias para vendas presenciais de ingressos para a partida entre Brasil e Uruguai nesta segunda-feira (18). As vendas vão das 10h às 17h, na Bilheteria Sul (em frente ao Dique) e, no local, os torcedores poderão garantir a meia-entrada - que só é vendida presencialmente. O jogo será realizado na terça-feira (19), às 21h45, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Estarão disponíveis ingressos para os setores: Cadeira Norte Intermediário, Lounge Premium, Cadeira Visitante, Cadeira Superior Oeste, Cadeira Norte Inferior, Cadeira Especial Inferior, Cadeira Leste Inferior.

Para a compra, crianças entre 4 e 11 anos têm meia-entrada garantida. A partir de 12 anos, é necessária a comprovação da condição de estudante. Também têm direito, mediante comprovação no ato da compra: idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência (PcD), jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda de até dois salários-mínimos, inscritas no CadÚnico, profissionais do magistério e trabalhadores em unidades de ensino.

Para o pagamento serão aceitos cartões de crédito, débito, dinheiro e Pix. O limite de compra de ingressos é de até quatro tickets por CPF. Crianças até 3 anos terão direito a gratuidade em todos os setores. As vendas online permanecem abertas pela plataforma Ingresse (site e aplicativo), no site da Casa De Apostas Arena Fonte Nova e da CBF. O início da venda geral foi no último dia 7.

A reserva de estacionamento já está disponível e deverá ser feita diretamente no site da Estapar.

Confira os valores:

Cadeira Superior Norte (Ingresso Solidário): R$ 100,00

Cadeira Superior Leste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Superior Oeste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Norte Inferior: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Norte Intermediário: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Especial Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Visitante: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Lounge Premium: R$ 800 (inteira) e R$ 500 (infantil) até 10 anos

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)