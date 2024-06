FUTEBOL

Brasileiro: Vasco e São Paulo medem forças em São Januário

O Vasco da Gama recebe o São Paulo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) deste sábado (21) no estádio de São Januário, com a intenção de interromper uma sequência de quatro partidas sem vitórias (três derrotas e um empate). A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Ocupando a 17ª posição com apenas sete pontos, o Cruzmaltino quer a vitória dentro de casa para amenizar um pouco a pressão da sua torcida, que chegou a protestar em frente ao hotel no qual a equipe está concentrada.

Comandado pelo interino Rafael Paiva, que substitui o técnico português Álvaro Pacheco (demitido após o revés de 2 a 0 para o Juventude na última quarta-feira), o Vasco conta com um importante retorno, o do atacante argentino Pablo Vegetti, que cumpriu suspensão. Mas o Cruzmaltino ainda tem o desfalque do meio-campista francês Dimitri Payet, que está em processo final de recuperação de uma lesão na coxa direita.