OLIMPÍADAS

Camila Brait recebe homenagem da cidade que a revelou

Prefeitura de Sacramento inaugura monumento de aros olímpicos em homenagem à líbero

Orgulho de sua cidade, a líbero Camila Brait, medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de vôlei, recebeu uma homenagem com um monumento de aros olímpicos. Feita pela Prefeitura da cidade de Sacramento, a escultura tem uma mensagem de gratidão à atleta.

Com cerca de 27 mil habitantes, a cidade do interior de Minas Gerais foi palco do início da carreira de Camila, e agora tem o monumento “Anéis Olímpicos” para eternizar a jogadora.