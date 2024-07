PRECISA MELHORAR

Campanha ruim como visitante liga alerta do Bahia em luta na parte de cima do Brasileirão

Tricolor tem o pior aproveitamento entre os clubes que estão no G6

Gabriel Rodrigues

Publicado em 2 de julho de 2024 às 05:00

Rogério Ceni reconhece que Bahia precisa melhorar desempenho fora de casa Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia segue firme no G4 do Campeonato Brasileiro, mas o sinal de alerta foi ligado pelo tricolor. Na derrota por 3x1 para o São Paulo, no Morumbi, o Esquadrão tropeçou pela terceira vez na competição e expôs a campanha ruim que faz fora de casa.

Apesar dos 24 pontos que garantem ao time um lugar entre os quatro melhores do futebol nacional, o Bahia tem a pior campanha como visitante entre os times que estão no G6 do Brasileirão. Dos 21 pontos disputados, o tricolor conquistou apenas seis, o que representa um aproveitamento de 28,6%, bem distante dos 61% que a equipe possui no retrospecto geral do torneio.

Até o momento, o Esquadrão tem apenas uma vitória longe dos seus domínios, quando ganhou do Botafogo, por 2x1, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada. Nos outros seis confrontos, foram três derrotas e três empates, o que deixa o time na 12ª colocação entre os visitantes.

Levando em consideração apenas os jogos fora de casa, o Palmeiras lidera a estatística, com 13 pontos, seguido por Flamengo (12), Atlético-MG (11), Botafogo (11), Inter (10) e Atlético-GO (9).

Entre os clubes que atualmente fazem parte do G6, São Paulo e Athlético-PR também estão na frente do Bahia, ambos com 8 pontos. Logo depois da partida no Morumbi, Rogério Ceni reconheceu a necessidade de pontuar mais fora de casa.

“O que vale é a sequência de jogos, o time que quer se postar na parte de cima da tabela, chegar na primeira colocação, precisa encontrar maneiras de vencer fora de casa. Não acho que fizemos um jogo ruim, principalmente até o momento do gol do São Paulo foi parecido ao jogo do Flamengo, com controle do jogo, mas pouco ataque à última linha. Até boas marcações, pressões, onde nós tivemos duas, três finalizações no começo…”, disse Rogério, antes de completar:

"Talvez a gente tenha que acreditar um pouco mais que a gente pode. Eu acho que a gente pode. A gente poderia ter vindo aqui e ter vencido", afirmou.

Além da derrota para o São Paulo e o triunfo sobre o Botafogo, a campanha fora de casa do Bahia conta com tropeços diante de Internacional e Flamengo, além de empates com Vitória, Atlético-MG e Criciúma.

CONTRASTE

Se, por um lado, o Bahia apresenta desempenho ruim quando joga longe da Fonte Nova, dentro dela, o Esquadrão segue imbatível. O clube baiano é o melhor mandante da Série A, com seis triunfos em seis jogos. O 100% de aproveitamento em casa explica a boa fase da equipe no Campeonato Brasileiro.