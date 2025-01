TÊNIS

Campeã em Brisbane, Sabalenka vai embalada para tentar 3º título seguido do Aberto da Austrália

Número um do mundo tomou um susto no início da decisão do WTA 500 de Brisbane, mas conseguiu a virada sobre Polina Kudermetova e venceu por 2 sets a 1

Estadão

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 15:03

Sabalenka é atual bicampeã do Aberto da Austrália Crédito: Tennis Australia

Número um do mundo, Aryna Sabalenka tomou um susto no início da decisão do WTA 500 de Brisbane, mas conseguiu a virada sobre Polina Kudermetova, que precisou disputar o qualificatório, e venceu por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/2) para assegurar o 18º título de sua carreira.

"Definitivamente eu me sinto muito bem", afirmou Sabalenka. "Mentalmente e fisicamente estou pronta para o Aberto da Austrália. Feliz pela maneira como a semana transcorreu. Conquistar este troféu na preparação para um Grand Slam é importante."

Foi o quarto título de Sabalenka em solo Australian. Ela é atual bicampeã do Aberto da Austrália e, aos 26 anos, tenta ser a primeira mulher a conquistar o primeiro Grand Slam da temporada desde Martina Hingis, que dominou o torneio de 1997 a 1999.

Ocupando apenas a 107ª no ranking, Polina Kudermetova tem 21 anos e precisou disputar o qualificatório para chegar à primeira final da carreira. Irmã mais nova de Veronika Kudermetova, ex-número 9 do mundo, Polina foi a única tenista em Brisbane a vencer um set contra Sabalenka.

"Tive uma quebra no primeiro set", afirmou a líder do ranking. "Estava tentando jogar de maneira conservadora, mas não estava funcionando. Foi o momento em que tudo deu certo para ela, que acertava todas as bolas."

DINAMARQUESA É CAMPEÃ EM AUCKLAND

Clara Tauson conquistou seu terceiro título na carreira e o primeiro desde 2021 depois que a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, se retirou da final do WTA 250 de Auckland devido a uma lesão abdominal.

Em sua primeira decisão desde 2022, Osaka fechou o primeiro set por 6/4, mas na sequência pediu um tempo médico e decidiu deixar o jogo. "Não é assim que você quer vencer qualquer partida, especialmente a final", disse Tauson. "Senti que tinha mais tênis para mostrar hoje."