DESABRIGADO

Campeão da Copa do Mundo pelo Brasil está morando no CT do Real Madrid após divórcio

O ex-lateral Roberto Carlos terminou um casamento de 15 anos e decidiu morar no ex-clube

Marina Branco

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 15:21

Roberto Carlos, ex-Real Madrid Crédito: Reprodução I Instagram @oficialrc3

Sair de casa é uma decisão comum à maioria dos que passam por um divórcio. No entanto, para alguns, a solução de para onde ir vai muito além de alugar um apartamento ou voltar a morar com os pais. Se divorciar da esposa com quem era casado há quinze anos levou o ex-Seleção Brasileira Roberto Carlos a tomar uma decisão inusitada: sair de casa, e começar a morar no CT do Real Madrid.

Buscando abrigo no clube que defendeu de 1996 a 2007, o campeão da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil até tinha opções de apartamento para ir, mas escolheu o Real. Na casa em que morava com a fisioterapeuta Mariana Luccon, sua ex-esposa, em Madrid, ficaram ela e as duas filhas do casal, irmãs dos outros nove filhos que ele tem fora do casamento.

Na mesma cidade, Roberto Carlos possui um segundo imóvel, onde os pais de Mariana estão morando. Por isso, ele não foi para sua segunda moradia, e optou pelo CT.

CT do Real Madrid em Valdebabas Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

A Cidade Real Madrid fica no Parque de Valdebebas, e passou a servir de casa para o ex-Palmeiras e Corinthians, de acordo com o programa Fiesta. Por tempo indefinido, o ex-lateral está de volta à casa do time pelo qual disputou 584 jogos e fez 71 gols.