Campeão da Série B, Vitória se despede do torneio em jogo contra a Chapecoense

O goleiro Thiago Rodrigues será titular do Vitória contra a Chapecoense. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória já está na Série A do Brasileiro, mas tem um último compromisso antes de se despedir de uma vez da Série B. Com acesso e título garantidos, o rubro-negro cumpre tabela contra a Chapecoense, na última rodada da competição. A bola rola neste sábado (25), às 17h, na Arena Condá, em Chapecó, no interior de Santa Catarina.



Com 72 pontos, sem pressão e com a moral de campeão, o Vitória vai tentar se manter invicto. O Leão não perde há seis rodadas e venceu os dois últimos jogos que disputou.

Já a Chapecoense vive situação oposta. Com a corda no pescoço, a equipe catarinense luta para escapar do rebaixamento. Está na 18ª colocação, com apenas 37 pontos e não depende apenas das próprias forças para se manter na Série B.

A Chape precisa derrotar o Vitória e torcer por tropeços de Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Tombense. Dois destes adversários não podem vencer nesta rodada derradeira.

Se o time catarinense vai mandar a campo força total para tentar se salvar, o Vitória vai jogar com o time reserva. Depois de erguer a taça no Barradão e dos festejos em comemoração ao primeiro título nacional da história do clube no final de semana passado, o clube antecipou as férias dos principais destaques.

Apenas três jogadores titulares na vitória por 1x0 contra o Sport no sábado (18) passado estarão em campo: o volante Dudu, o meia-atacante Matheusinho e o centroavante Welder. Os demais sequer viajaram para Chapecó.

A lista de relacionados conta com 19 nomes e traz três novidades, entre elas o volante Dionísio. Destaque na Série C de 2022, o jogador passou por cirurgia em janeiro após lesionar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, não entrou em campo nesta temporada e deve ter oportunidade no decorrer do jogo contra a Chapecoense.

O goleiro Pedro Marinho e o atacante Fábio, revelados na base do clube, também serão opções entre os reservas. O primeiro nunca foi relacionado para um jogo profissional.

Fábio joga pelas beiradas e ficou no banco na 24ª rodada, contra o Botafogo-SP, mas não foi aproveitado. A estreia dele como profissional foi em março desse ano, na Copa do Nordeste, ocasião em que o Vitória já estava eliminado da competição e entrou em campo com o time sub-20.

O técnico Léo Condé vai mandar a campo um time reserva, mas com jogadores experientes, a exemplo do goleiro Thiago Rodrigues, que fez apenas uma partida na competição em função do bom desempenho de Lucas Arcanjo, e do atacante Matheus Gonçalves, que era titular até a 29ª rodada.

“A gente vai com uma equipe competitiva para Chapecó. A gente sabe que o adversário está numa situação difícil e complicada, mas nós estamos indo dentro do nosso propósito, de levar uma equipe competitiva, com alguns jogadores que não tiveram tanta oportunidade e também alguns atletas que foram muito utilizados, mas nessa reta final perderam um pouco de espaço”, afirmou o técnico Léo Condé.

“É uma oportunidade boa para eles e o torcedor pode ter certeza de que o Vitória vai sim com uma equipe competitiva, até por respeito à competição e aos demais adversários. Vamos tentar fazer o melhor”, prometeu o treinador.