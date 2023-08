Camutanga é o jogador mais indisciplinado do Vitória na Série B

Zagueiro Camutanga acumula 10 cartões na Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Ele é um dos pilares da defesa do Vitória na Série B do Brasileiro, mas também o jogador mais indisciplinado do time na competição. Camutanga é o maior acumulador de cartões do elenco rubro-negro na divisão de acesso. São 10 no total.



O detalhe é que o jogador foi advertido pela arbitragem com apenas três cartões em todo o primeiro turno, mas já ganhou sete chapinhas em apenas seis rodadas do returno. A última delas fará com que o zagueiro desfalque o time contra o Mirassol na próxima rodada, a 26ª.

Camutanga levou cartão vermelho direto no domingo (27), diante do Atlético-GO, aos 24 minutos do primeiro tempo. Ele era o último jogador do Vitória e parou com falta o artilheiro da competição, Gustavo Coutinho. O atacante ficaria cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo e o zagueiro encerrou a investida.

Foi para o chuveiro mais cedo e depois viu os companheiros se superarem para garantir o empate sem gols no estádio Antônio Accioly, mesmo com a desvantagem numérica. O centroavante Léo Gamalho foi sacrificado ao ser sacado do time para que a entrada de João Victor permitisse a recomposição da defesa. O zagueiro substituto deve ser mantido no time diante do Mirassol.

Camutanga esteve em campo em 22 dos 25 jogos disputados pelo Vitória na Série B, todos como titular. As três ausências anteriores ocorreram porque ele acumulou três cartões amarelos e precisou cumprir suspensão. Em todas as vezes foi substituído por João Victor.

O zagueiro desfalcou o Leão pela primeira vez na 13ª rodada e ficou fora da derrota por 2x0 para o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Capinas.

Depois, ele não participou da 20ª rodada, quando o Vitória empatou em 2x2 com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, também em Campinas.

A terceira suspensão foi na 24ª rodada, na última partida disputada no Barradão. Na ocasião, o defensor viu como espectador a vitória por 2x0 para o Botafogo-SP.

Agora, Camutanga cumprirá a quarta suspensão na Série B. Será novamente ausência no jogo de sexta-feira (1º), às 19h15, contra o Mirassol, no Barradão. Os números do zagueiro também incluem dois gols e uma assistência na competição.

ZERADO NO RETURNO

Principal companheiro dele na zaga, Wagner Leonardo desfalcou o Vitória apenas uma vez no primeiro turno, pelo acúmulo de três cartões amarelos, na 15ª rodada, quando o Vitória perdeu para o Juventude, por 1x0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Ele está pendurado com dois cartões amarelos, mas ainda não foi advertido nenhuma vez pela arbitragem no segundo turno e será titular mais uma vez diante do Mirassol.

Reservas atualmente, porém utilizados com frequência pelo técnico Léo Condé, os zagueiros Yan Souto e João Victor levaram três cartões amarelos ao longo da competição, mas já cumpriram suspensão em rodadas anteriores e estão zerados.