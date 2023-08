Cano, do Fluminense, lidera artilharia do mundo em 2023; lista

Se o Fluminense joga, há enorme chance de gol de Germán Cano. O desempenho do atacante já é tão bom que ele assumiu a artilharia do mundo em 2023. A primeira posição veio com o gol marcado diante do Olimpia, na última quinta-feira (24), na vitória por 2x0 pelas quartas de final da Libertadores.



Ao balançar as redes no Maracanã, o argentino chegou ao gol de número 31 na temporada e alcançou a liderança do ranking. Está empatado com Hugo Cuypers, que atua pelo Gent, da Bélgica. De quebra, Cano ultrapassou um nome imponente: o astro norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Ele agora aparece na 3ª colocação, com 30 gols.