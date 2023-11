Capa do CORREIO sobre o título do Vitória 'bomba' nas redes sociais

Capa trouxe estrela do primeiro título nacional do Leão. Crédito: Reprodução/CORREIO

Dia 5 de agosto de 2010. Era uma quinta-feira em Salvador e os torcedores do Vitória acordavam ainda chateados com a perda de um título nacional que parecia tão perto. No dia anterior, o Leão venceu o Santos no Barradão, mas com o placar agregado, o título da Copa do Brasil daquele ano ficou com o alvinegro de Neymar, Paulo Henrique Ganso e companhia.



Pouco mais de 13 anos e 3 meses depois, muitos leitores do CORREIO que viram a capa da edição desta quarta-feira (15) foram levados de volta para aquele 5 de agosto, no qual a capa da edição do dia mostrava uma estrela dourada caindo da parte de cima do escudo do Vitória, com o dizer "Vice".

Já quem olhou a capa deste 15 de novembro de 2023 percebeu que a estrela dourada, antes caída, percorre o caminho inverso daquele dia para subir e permanecer no topo do escudo do Leão, agora com as letras "ECV" inseridas nele, da maneira que cada rubro-negro ostenta com orgulho por toda a cidade, ou em qualquer lugar do mundo após a conquista nacional. Nas redes sociais do CORREIO, a torcida do campeão da Série B comemorou a arte e “perdoou” a capa de 2010, alvo de muita polêmica na ocasião, com direito a repúdio do então presidente Alexi Portela Jr.

Até o momento de publicação desta reportagem, a postagem da capa do jornal impresso no Instagram tinha 13,3 mil curtidas e já havia ultrapassado a marca de 2,1 mil comentários,1,1 mil compartilhamentos, além de ter alcançado 125 mil contas. Já no Facebook, o alcance foi de 109 mil pessoas. No X, a publicação tem mais de mil curtidas e quase 200 comentários. A maior parte deles, claro, de torcedores do Vitória vibrando com o título, e aproveitando também para cutucar o rival Bahia. Os tricolores também entraram na provocação, e responderam os rubro-negros.

"Isso aí, com estrela, muito mais que um título, mas sim história. Vitória é colossal", escreveu um torcedor do Leão. "A torcida da estrela de 88, tá tão incomodada porque, gente? Acho que deveriam se preocupar com a zona de rebaixamento, pois a alegria do NOSSO momento, ninguém vai tirar!!!", acrescentou outro.

Mais dois também afirmaram com animação: "Do fundo do poço ao primeiro título nacional. A reconstrução de um clube centenário! Parabéns Nação rubro-negra" e "O Vitória é maior que o mundo".

A capa atual também virou destaque entre a imprensa. Referência no futebol nordestino, o jornalista Cassio Zirpoli analisou a publicação e fez elogios. “A capa que a gente sempre quis”, com a estrela fazendo o caminho oposto, até o topo. O texto na página gráfica não faz qualquer referência à edição de 2010, mas trata o leitor mais atento com respeito e ainda impulsiona uma parcela do público que não tinha este parâmetro. O suposto vacilo anterior tornou-se um “easter egg”. Ficou bem legal”, escreveu.

Capa de 2010, sobre a Copa do Brasil, causou muita polêmica na ocasião. Crédito: Reprodução/CORREIO