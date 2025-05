COPA DO BRASIL

Capital-DF x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, a partida acontece na Arena BRB Mané Garrincha, às 21h30

Capital-DF e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (22/5), às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida, no Rio, o time carioca pode até perder por três gols de diferença que garante vaga nas oitavas de final. >