Capitão segue na Toca! Vitória renova contrato do lateral Zeca

Capitão na Série B, Zeca renova contrato com o Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Dono da faixa, o lateral direito Zeca seguirá vestindo a camisa do Vitória em 2024. Depois de erguer a taça de campeão da Série B do Brasileiro, o capitão renovou contrato com o clube por mais uma temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO. Diretoria e jogador chegaram a um acordo e resta apenas a assinatura dos papéis.



Agora focado em defender o Vitória na Série A do Brasileiro no ano que vem, Zeca colocou o nome na história rubro-negra ao se tornar o primeiro capitão a erguer a taça de um título nacional do clube. O feito inédito foi dividido com o atacante Osvaldo, garçom do time na competição, e o volante Léo Gomes, revelado na base, na antepenúltima rodada da Série B.

Zeca chegou à Toca do Leão no começo dessa temporada e disputou 40 jogos com a camisa rubro-negra, 36 deles como titular. Marcou dois gols e deu duas assistências. Na Série B do Brasileiro, ele fez 26 partidas, 22 delas como titular.

O jogador de 29 anos encarou lesões na coxa na reta final do torneio nacional, mas conseguiu se recuperar para começar em campo nos jogos que definiram acesso e título.

No Vitória, o lateral disse ter reencontrado a alegria de jogar futebol. “Passei por uma fase difícil, há dois anos minha mãe faleceu e eu buscava alegria para jogar. E eu encontrei isso no Vitória”, afirmou.

Zeca foi revelado pelo Santos e se destacou no Peixe de 2014 a 2017. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, ele foi titular da seleção brasileira na campanha da conquista da inédita medalha de ouro. Antes de assinar com o Vitória, o jogador defendeu o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, em 2022.