Cássio vai a campo e realiza o primeiro treino pelo Cruzeiro

Goleiro participou de atividade com os companheiros na Toca da Raposa

Depois de ser recepcionado pela torcida do Cruzeiro com status de ídolo, o goleiro Cássio foi a campo nesta quinta-feira (23) e fez o seu primeiro treino com os companheiros em Belo Horizonte.