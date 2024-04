DERROTA AMARGA

Cauly lamenta virada no Ba-Vi, mas acredita em título do Bahia: 'Não está perdido'

Tricolor saiu em desvantagem na final do Campeonato Baiano

Publicado em 31 de março de 2024 às 21:39

Cauly marcou um dos gols do Bahia, mas o tricolor foi derrotado Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Autor de um dos gols do Bahia no clássico contra o Vitória, o meia Cauly lamentou a derrota para o principal rival no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo (31), o tricolor abriu 2x0 no Barradão, mas levou a virada e perdeu por 3x2.

Após o duelo, o camisa 8 diz que ainda acredita no título. Para levantar a taça no tempo normal, o Esquadrão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença, no próximo domingo (7), na Fonte Nova. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. O Vitória tem a vantagem do empate.

"Hoje a gente pode ficar com essa tristeza na cabeça, mas depois temos que olhar pra frente. Não está perdido. São dois jogos, e em casa, com o apoio da torcida, com certeza vai ser diferente", iniciou ele.

Na visão do meia, o Bahia perdeu o foco durante a partida, algo que não pode ser repetir no próximo embate.