CBF divulga tabela básica da Série A2 do Brasileirão feminino; veja grupo do Bahia

O Bahia conheceu o seu grupo e adversários na Série A2 do Brasileirão feminino. A CBF divulgou nesta quinta-feira (21), a tabela básica da competição. As Mulheres de Aço estão no grupo A, junto com Doce Mel, Taubaté, Athlético-PR, Juventude, Minas Brasília, Mixto e São José.