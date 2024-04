FUTEBOL

CBF marca data para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

Bahia e Vitória estão confirmados na etapa, e podem se enfrentar

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 14:32

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será na quarta-feira (17) Crédito: Staff Images/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta segunda-feira (15), a data para a realização do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O evento será realizado na próxima quarta-feira (17), a partir das 14h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Bahia e Vitória estarão presentes nesta etapa da competição.

O Esquadrão é um dos 20 times que avançaram deste a primeira fase. Para chegar até aqui, o tricolor goleou o Moto Club por 4x0 e eliminou o Caxias nos pênaltis, por 6x5, após empate em 2x2 no tempo regular.

Já o Leão é um dos 12 clubes que começam no torneio diretamente na terceira etapa. Isso ocorre pelo rubro-negro ser o atual campeão da Série B do Brasileirão. Além do Vitória, entram nessa fase: Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Red Bull Bragantino, Fluminense e São Paulo (classificados para a Libertadores), Athletico-PR (via Brasileirão), Ceará (campeão da Copa do Nordeste) e Goiás (campeão da Copa Verde).

Durante o sorteio, os 32 times participantes estarão divididos em dois potes, definidos via Ranking Nacional de Clubes. Ou seja, uma equipe do Pote A irá enfrentar, exclusivamente, um time do Pote B. Como Bahia e Vitória estão em potes diferentes, o sorteio pode garantir um clássico estadual na terceira fase da Copa do Brasil. As equipes estão agrupadas da seguinte maneira:

Pote 1: Bahia, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá. Pote 2: Vitória, Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

A partir desta etapa da competição, os confrontos serão realizados no sistema de dois jogos - ou seja, ida e volta. As datas reservadas pela CBF para a terceira fase são os dias 1º e 22 de maio. Além dos confrontos, o sorteio também definirá a ordem dos mandos de campo.

Premiação