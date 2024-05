CBF marca partida entre Vitória e Cuiabá pelo Brasileirão; veja dia e horário

A CBF marcou o dia e horário da partida entre Cuiabá e Vitória, válida pela segunda rodada do Brasileirão e que está atrasada. O confronto será disputado no dia 5 de junho, uma quarta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O duelo havia sido adiado no início do Campeonato Brasileiro para que o Cuiabá pudesse enfrentar o Vila Nova, pela Copa Verde. Por conta da alteração, o Vitória está com um jogo a menos do que boa parte dos clubes que disputam a Série A.

Antes de enfrentar o Cuiabá, o Vitória tem compromisso contra o Atlético-GO, neste sábado (1º), às 16h, no Barradão. A partida marca o retorno do Campeonato Brasileiro após a paralisação de duas semanas em solidariedade aos clubes do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado.