COPA DO NORDESTE

Ceará x América-RN: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela 5ª rodada do Nordestão

Ceará e América-RN se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A bola vai rolar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A equipe treinada por Léo Condé entra em campo na 5ª colocação - com um jogo a menos -, enquanto o time de Moacir Júnior ocupa a 3ª posição no grupo B.>