Ceni avalia campanha do Bahia como visitante e faz alerta: ‘Não sustenta só ganhando em casa’

Para treinador, tricolor enfrentou adversários mais qualificados longe da Fonte Nova

Publicado em 8 de julho de 2024 às 16:51

Rogério Ceni em ação durante confronto entre Bahia e Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar da briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, a campanha do Bahia fora de casa tem deixado os tricolores preocupados. Diante do Palmeiras, o Esquadrão teve chances para balançar as redes, mas pecou nas finalizações e sofreu a quarta derrota na competição.

O novo tropeço fora de casa deixou o clube baiano com o nono pior desempenho entre as 20 equipes do Brasileirão. A equipe treinada por Rogério Ceni conquistou apenas seis dos 24 pontos que disputou, o que representa 25% de aproveitamento.

Logo após o confronto com o Palmeiras, Rogério Ceni voltou a reconhecer que o time precisa pontuar fora de casa para se manter no pelotão da frente, mas lembrou que foi jogando longe da Fonte Nova que a equipe azul, vermelha e branca enfrentou os adversários mais bem colocados da competição.

“É a mesma [estratégia dentro e fora de casa], jogando sempre com um modelo muito parecido. Acontece que dentro de casa pegamos equipes da parte de baixo da tabela. E fora de casa enfrentamos equipes que ocupam a primeira parte. No segundo turno teremos mais dificuldades em casa, por isso temos que aproveitar os jogos fora de casa para fazer pontos porque uma equipe não se sustenta na frente apenas com jogos em casa. A gente projeta mais dificuldade em casa e talvez até mais chances de vencer fora de nossos domínios", disse Rogério.

A campanha do Esquadrão jogando em casa é completamente diferente da que o time tem apresentado como visitante. O Bahia venceu todos os sete jogos que fez na Fonte Nova e ocupa o posto de melhor mandante do Brasileirão.

Com o tabu de não vencer fora de casa pela Série A desde a 5ª rodada, quando bateu o Botafogo por 2x1, no Rio de Janeiro, o tricolor tem pela frente uma nova chance de encerrar o jejum. Nesta quarta-feira (10), enfrenta o Athletico-PR em novo confronto direto.

Enquanto o Bahia é o 5º colocado, com 27 pontos, o clube paranaense aparece apenas uma posição abaixo, é o 6º, com 25. Por isso, pontuar no duelo será fundamental para se manter no G6 da competição.