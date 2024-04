PREPARAÇÃO

Ceni comanda treino tático e testa opções no Bahia para pegar o Grêmio

Em reta final da preparação para o jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira (25). O dia no CT Evaristo de Macedo começou com um vídeo no auditório, seguido por um trabalho físico na academia.