SÉRIE A

Vitória recebe o São Paulo em busca de reabilitação no Brasileiro

Jogo acontece neste domingo (5), às 16h, no Barradão

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 05:00

Léo Condé conversa com o elenco do Vitória na Toca do Leão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Acabar com o jejum. Esse é o objetivo do Vitória no jogo contra o São Paulo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro não ganha há mais de um mês e quer voltar a dar alegria ao torcedor dentro de casa. A bola rola neste domingo (5), às 16h, no Barradão. A TV Bahia e o Premiere transmitem ao vivo o confronto.

A ideia é espantar a má fase e se reabilitar na elite do futebol nacional. Na Série A, o Leão vem de tropeços contra Palmeiras (1x0), Bahia (2x2) e Cruzeiro (3x1). O time iniciou a rodada na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas um ponto. Vale lembrar, porém, que o Vitória tem um duelo a menos, pois o encontro com o Cuiabá, fora de casa, pela 2ª rodada, foi adiado e ainda não tem data para ocorrer. O São Paulo, por sua vez, está em 14º lugar, com quatro pontos.

“O futebol é feito de momentos. Se a gente fizer o recorte das últimas semanas, realmente não é bom. Mas a gente tem sim um recorte de trabalho de um ano e três meses que é altamente positivo. É nisso que a gente se apega. Não tenho dúvidas que o torcedor vai nos apoiar no Barradão. Ano passado, também tivemos alguns tropeços e o torcedor nunca nos abandonou”, afirmou o técnico Léo Condé.

A última vitória do Leão foi comemorada no primeiro duelo das finais do Campeonato Baiano. Na ocasião, o rubro-negro ganhou do rival Bahia por 3x2, no Barradão, no dia 31 de março, e encaminhou a conquista do título estadual.

De lá para cá, o time comandado por Condé anotou dois empates e três derrotas. O último revés aconteceu na quinta-feira, pelo placar de 1x0, para o Botafogo, no Nilton Santos, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar do resultado negativo, o Vitória apresentou, diante da equipe carioca, melhor rendimento do que nos confrontos anteriores, o que deixou o técnico Léo Condé otimista. “Fomos uma equipe intensa, competitiva, de boa posse de bola, competimos bastante. Apesar de ter perdido o jogo, a performance foi bastante positiva”, avaliou o treinador.

Diante do Botafogo, o comandante rubro-negro mexeu não apenas nas peças como também no esquema tático. Entre as mudanças promovidas, estavam a entrada de Willean Lepo na lateral direita e o recuo do capitão Zeca, que exerceu a função de terceiro zagueiro quando o Leão ficava sem a bola.

É improvável, porém, que Léo Condé possa repetir a escalação diante do São Paulo. O zagueiro Camutanga voltou a sentir dor no joelho após se recuperar de lesão. Ele foi substituído por Bruno Uvini ainda durante o jogo com o alvinegro carioca e pode ficar fora do duelo contra a equipe paulista.