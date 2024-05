INDEFINIÇÃO

Ceni evita cravar opinião sobre paralisação do Brasileiro e diz situação do povo gaúcho deve ser considerada

O Campeonato Brasileiro vive um momento de indefinição. Por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, clubes gaúchos pedem a paralisação da competição até que a situação no estado seja normalizada. Apesar de não atender o pedido, a CBF adiou os jogos de Internacional, Grêmio e Juventude até o próximo dia 27, e jogou para as outras equipes a decisão de parar ou não a competição.

Apesar do Bahia não ter se manifestado oficialmente sobre a sua posição, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre o assunto após o jogo contra o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova. Ele não cravou uma opinião, mas afirmou que a decisão precisa levar em consideração a situação do povo gaúcho.

“É uma posição sempre difícil, acho que o clube ainda não chegou a uma decisão. É um assunto extremamente delicado, eles [CBF] não passaram ainda uma posição definitiva e o que o clube está tentando fazer é arrecadar doações, fazendo o que é possível. Não é nem futebol, é ajudar o povo do Rio Grande do Sul. A grande ajuda quem dá nesse momento são os caras que estão na linha de frente, como Dunga, Thiago Maia... A gente pode ajudar com dinheiro, doações, mas quem está na linha de frente deve ser exaltado. É uma situação delicada e é difícil ter uma posição exata. Acho que tem que ser feito o melhor para os clubes e povo do Rio Grande do Sul”, pontuou.