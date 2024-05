ELENCO FECHADO

Ceni freia empolgação por contratações para o Bahia na segunda janela: ‘Não vai gastar milhões’

Tricolor investiu cerca de R$ 50 milhões em compra de atletas em 2024

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 05:00

Rogério Ceni entende que Bahia tem uma base e não vai fazer loucuras durante a janela Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não deve fazer grandes investimentos durante a segunda janela de contratações do futebol brasileiro. Quem garante é o técnico Rogério Ceni. Após a partida contra o CRB, que marcou a eliminação do tricolor da Copa do Nordeste, o treinador foi questionado sobre a necessidade de reforçar o elenco, mas afirmou que o clube está com elenco praticamente fechado.

Ceni lembrou que o Bahia fez investimentos pesados no início da temporada, quando pagou quase R$ 50 milhões para comprar os volantes Jean Lucas e Caio Alexandre. O único reforço garantido para julho é o lateral esquerdo Iago Borduchi, que estava no Augsburg, da Alemanha, e tem pré-contrato assinado.

"Eu vou ser honesto. Pelo que eu entendo até agora, não há mais contratações. Tem o Iago [Borduchi] chegando agora, mas não há mais planejamento para se gastar dinheiro. Ao contrário do que todos pensam, como já foi dito, é um projeto a longo prazo. Não vai ser colocado milhões e milhões como as pessoas falam. É um time que já teve duas boas contratações, teve acerto de jogadores que chegaram livres”, disse o treinador.

Rogério Ceni disse ainda que, apesar do Bahia ser gerido pelo Grupo City, o fundo não derramará dinheiro no tricolor. Ele lembrou que o projeto no Esquadrão é a longo prazo e que a tendência é a de que o time seja melhorado ano a ano, mas dentro de um modelo equilibrado.

"Aqui não sai dinheiro como as pessoas imaginam. É um projeto a longo prazo. Outros times vão trazer cinco ou seis jogadores. Aqui a gente tem uma base, uma maneira de jogar. Se houver uma oportunidade de mercado… mas não vejo assim como uma coisa de enfiar dinheiro. É uma empresa. Empresa tem que ter lucro e equilíbrio", explicou Ceni.

“Acho que com o passar do tempo esse time vai crescer. Com o passar dos anos, não com o passar dos dias. No sentido de contratações. A eliminação não vai mudar a interpretação de que vamos trazer o jogador que quiser na hora que quiser. Foi feito um investimento inicial. A cada ano deve ser feito mais um pouco. Esse ano contratamos bem. Quase todos estão entrando nos jogos”, completou o comandante tricolor.