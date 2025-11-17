OPORTUNIDADE

Centauro abre mais de 1.000 vagas de emprego em todo o Brasil

Oportunidades são para os cargos de assistente de loja e vendedor durante os períodos de Black Friday e Natal, com início previsto para novembro e dezembro

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:44

Centauro tem novas vagas de emprego no Brasil Crédito: Divulgação

A Centauro, varejista de artigos esportivos da América Latina e parte do Grupo SBF, anuncia a abertura de mais de 1.000 vagas temporárias em suas lojas em todo o Brasil. As contratações reforçam as equipes para os períodos de maior movimento do varejo, como Black Friday e Natal, com possibilidade de efetivação. As inscrições podem ser feitas pelo site de vagas da Centauro.

As vagas são para os cargos de assistente de loja e vendedor, e estão disponíveis nas mais de 230 lojas Centauro em todas as regiões do país. Entre os estados com maior número de posições abertas, estão São Paulo (329), Paraná (88), Minas Gerais (79) e Rio de Janeiro (78). Os benefícios oferecidos incluem vale-refeição e vale-transporte.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Ter afinidade com o esporte, boa comunicação e interesse em interagir com o público são diferenciais valorizados. Para a função de assistente de loja, não é exigida experiência anterior, o que torna a oportunidade uma excelente porta de entrada para quem está começando a carreira. Já para o cargo de vendedor, é desejável experiência prévia em vendas, permitindo ao profissional aplicar seus conhecimentos e continuar se desenvolvendo.

Os selecionados iniciarão as atividades em 3 de novembro, para o período da Black Friday, e em 1º de dezembro, para a temporada de Natal. As inscrições já estão abertas e seguem até o fim de outubro para a turma de novembro e até a metade de novembro para a turma de dezembro, garantindo tempo suficiente para que os interessados se candidatem.