CEO do Grupo City, Ferran Soriano acompanha partida entre Bahia e São Paulo na Fonte Nova

Gestor se reuniu com dirigentes da equipe paulista antes do duelo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 20:53

Ferran Soriano se reuniu com dirigentes do São Paulo antes de jogo na Fonte Nova Crédito: Paula Fróes/CORREIO

CEO do Grupo City, fundo que administra o Bahia, o espanhol Ferran Soriano está em Salvador e acompanha a partida entre Bahia e São Paulo, na Fonte Nova, na noite desta terça-feira (5), pelo Campeonato Brasileiro.

Horas antes do duelo, Soriano caminhou pela zona mista da Fonte Nova. Ele foi ao campo, onde se reuniu com o diretor de futebol do Bahia, Carlos Eduardo Santoro, e com o CEO do Esquadrão, Raul Aguirre. Depois, membros da diretoria da equipe paulista também se juntaram ao trio e ficaram conversando por alguns minutos. Entre eles estava o presidente do São Paulo, Júlio Casares.

Ferran Soriano conversa com Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia Crédito: Paula Fróes/CORREIO

No segundo ano sob a gestão do Grupo City, o Bahia faz boa campanha no Brasileirão, é o 7º colocado, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. No entanto, o time vive fase turbulenta e tem sido cobrado pela torcida.