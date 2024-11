BRASILEIRÃO

Bahia publica nota de repúdio às ameaças contra Rogério Ceni

Um boneco do treinador foi pendurado no viaduto próximo à Fonte Nova na noite de ontem (4)

Marina Branco

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 13:46

Esporte Clube Bahia Crédito: Divulgação I Bahia

O Bahia publicou uma nota de repúdio em resposta ao boneco do técnico Rogério Ceni pendurado no viaduto próximo à Arena Fonte Nova, junto a faixas com as frases 'Ceni burro', 'time covarde' e 'acabou a paz'. No pronunciamento, o clube não citou o nome do treinador, mas afirmou que está trabalhando para identificar os responsáveis pelas ameaças, e irá buscar a Justiça.

“O Bahia vem a público manifestar seu repúdio aos inaceitáveis atos de ameaças sofridos por seus funcionários através das redes sociais nas últimas horas. A atitude não representa nossa história, nossa essência e principalmente nossa torcida”, diz a nota.

O time condenou as manifestações, assumindo postura de proteção aos que fazem parte do Bahia: “Respeitamos o direito de protestar, mas condenamos todas as manifestações com teor agressivo e que coloquem em risco a vida de seus representantes, sejam eles dirigentes, membros da comissão técnica ou jogadores”.

'Ceni burro, time covarde': boneco e faixa são pendurados em viaduto da Bonocô em ataque ao time do Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com o pronunciamento, o Bahia já está em contato com a Secretaria de Segurança Pública para adotar as medidas devidas. “Aqueles que forem identificados como responsáveis por atos de violência ou ameaça serão submetidos às medidas judiciais e policiais cabíveis e às autoridades competentes”, garante o clube.

Encerrando a mensagem, o Bahia relembrou a campanha que será realizada no jogo contra o São Paulo na noite de hoje (5), contra a violência no futebol. “Coincidentemente, na partida desta noite, Bahia, São Paulo e Ministério do Esporte realizam a campanha chamada de ‘Cadeiras Vazias’, que visa alertar sobre as várias formas de violência que afastam o público do futebol, desde agressões letais até outros atos graves, como racismo, homofobia, xenofobia, violência contra a mulher e intolerância religiosa”.

O que aconteceu

Na noite da última segunda-feira (4), imagens do viaduto entre o Vale de Nazaré e a Avenida Bonocô começaram a circular nas redes sociais, com um boneco do treinador do Bahia pendurado próximo aos dizeres 'Ceni burro', 'time covarde' e 'acabou a paz'. A ameaça faz referência à posição do Bahia na 7ª colocação da tabela do Brasileirão, com 46 pontos.

O Bahia entra em campo ainda hoje contra o São Paulo às 21h30, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até então, o time ainda busca uma vaga na Libertadores do ano que vem.