Jogo do Bahia terá mais de 300 cadeiras vazias em campanha de combate à violência nos estádios

As 384 'cadeiras vazias' simbolizam o total de vítimas de violência no futebol entre 1988 e 2023

As mais de 300 'cadeiras vazias' na Fonte Nova vão simbolizar o total de vítimas de violência no futebol entre 1988 e 2023

384 cadeiras da Arena Fonte Nova vão estar cobertas com camisas de times brasileiros na partida entre Bahia e São Paulo, nesta terça-feira (5), às 21h30. A ação acontece apenas no setor sudoeste e faz parte do lançamento da campanha “Cadeiras Vazias e do Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol”.

De acordo com Raul Aguirre, CEO do Bahia, a campanha visa recuperar a segurança e o conforto ao torcedor. "O estádio é um espaço de socialização, acolhimento e boas memórias. O futebol precisa voltar a proporcionar essa experiência de maneira completa para as famílias. Mas, para isso, precisamos acabar com qualquer tipo de violência que se relacione com o esporte mais popular do planeta. O Bahia luta por isso já há algum tempo e vamos continuar assim", afirmou.

As mais de 300 'cadeiras vazias' na Fonte Nova vão simbolizar o total de vítimas de violência no futebol entre 1988 e 2023, conforme levantamento do jornalista esportivo Rodrigo Vessoni. A campanha procura promover a paz nos estádios, e criar um ambiente seguro na adoção de comportamentos positivos e na denúncia de atos de violência.

Durante a partida, parentes de algumas das vítimas estarão presentes no estádio para participar do ato simbólico pela paz. Um desses familiares é Tiago Valdevino, tio de Paulo Ricardo da Silva, torcedor do Sport, morto em 2 de maio de 2014, após o jogo entre os clubes Santa Cruz e Paraná, no estádio do Arruda, em Recife. A vítima, de 26 anos, foi atingida por um vaso sanitário lançado do topo da arquibancada para fora do estádio por um torcedor não identificado.