Ex-Flamengo é investigado por agressão sexual no Chile

Arturo Vidal teria cometido o crime em uma festa dos jogadores do Colo-Colo na manhã desta segunda-feira (4)

Marina Branco

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 14:04

Arturo Vidal jogando pelo Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O meia ex-Flamengo Arturo Vidal está sendo investigado por agressão sexual no Chile, após ter sido acusado de agredir uma mulher em uma festa de aniversário organizada pelos jogadores do Colo-Colo, clube chileno onde joga atualmente. O chileno teria cometido o crime na manhã desta segunda-feira (4), e teve sua denúncia confirmada no Ministério Público do Chile horas depois.

A agressão, realizada em uma boate em Santiago, capital do Chile, teria envolvido também outros jogadores do clube também presentes na comemoração do aniversário do ponta-esquerda Lucas Cepeda, que não tiveram seus nomes divulgados. O ex-jogador do Flamengo foi o único dentre os acusados que chegou a ir à delegacia de polícia na cidade de Vitacura, mas não ficou detido.

“Ele foi levado à delegacia no contexto dos primeiros procedimentos e inquéritos, sob a figura de uma verificação de identidade investigativa e depois pôde continuar com suas atividades”, afirmou o delegado Gerardo Aravena ao jornal chileno La Tercera. Até então, nenhum dos envolvidos foi preso, segundo nota oficial do MP.

A investigação do caso segue ativa sob responsabilidade do promotor Francisco Lanas, e tem como provável próxima etapa a realização de exames na vítima pelo Instituto Médico Legal do Chile.

A situação aconteceu horas após o jogo do Colo-Colo contra o Deportes Iquique pelo campeonato chileno no último domingo (3), em que o time de Vidal venceu por 3 a 0. No penúltimo final de semana de torneio, o Colo-Colo disputa a liderança da tabela contra o maior rival, a equipe Universidad de Chile, estando os Albos com 66 pontos, e os Universitários com 64.