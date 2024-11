ATAQUE AO TREINADOR

'Ceni burro, time covarde': boneco e faixa são pendurados em viaduto em ataque ao Bahia

Tricolor joga na noite desta terça-feira (5) contra o São Paulo na Fonte Nova

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 07:59

Faixa em viaduto da Bonocô que ataca o time do Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O viaduto que liga o Vale de Nazaré à Avenida Bonocô, nas imediações da Fonte Nova, em Salvador, amanheceu com ataques direcionados ao time do Bahia e ao treinador Rogério Ceni nesta terça-feira (5). No local, um boneco em referência ao técnico e faixas foram penduradas com as frases 'Ceni burro', 'time covarde' e 'acabou a paz' em tom de ameaça. Até o momento, não se sabe quem é o responsável pelo ataque.

A ação, no entanto, aumenta o clima de pressão para o jogo do Bahia contra o São Paulo na noite desta terça-feira (5), na Fonte Nova, às 21h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Bahia ocupa a 7ª colocação, com 46 pontos somados, cinco atrás do São Paulo. O Esquadrão luta ainda por vaga na Libertadores de 2025.

Imagens das faixas e do boneco começaram a circular pelas redes sociais ainda na noite de segunda-feira (4). No entanto, até as 7h30, o material não tinha sido retirado de cima do viaduto e segue no local.

No último jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, o Bahia perdeu de 3x2, tendo levado os três gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o tricolor esboçou uma reação, mas não foi suficiente para ganhar a partida. Atualmente, o time está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, a cinco pontos do São Paulo, próximo adversário.