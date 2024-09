FÓRMULA 1

Chefe de equipe da Ferrari vê disputa aberta: 'Oito pilotos com chances de vencer'

A temporada da Fórmula 1 começou com supremacia da Red Bull e Max Verstappen disparando no todo da classificação. Restando oito provas, a disputa acirrou na briga pelo Mundial de Construtores e mesmo de pilotos e Fred Vasseur coloca quatro equipes vivas na disputa: além da Red Bull, McLaren, Mercedes e a Ferrari, na qual é o engenheiro chefe.

Depois de surpreender no GP de Monza com estratégia que garantiu a vitória de Charles Leclerc, seguido pelos pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, a Ferrari diminuiu a distância no Mundial de Construtores para apenas 37 pontos da Red Bull (446 a 407). Entre elas aparece a McLaren, com 438, enquanto a Mercedes soma 292. Entre os pilotos, Verstappen soma 303, diante de 241 de Norris e 217 de Leclerc. Melhor da Mercedes. Hamilton tem 164 em sexto.