A PARTIR DE 2025

Chefe 'deixa escapar' e indica que tempo de contrato de Hamilton com a Ferrari é de três anos

Ao fazer o anúncio da contratação de Hamilton, no início de fevereiro, a Ferrari evitou citar datas e afirmou que o britânico assinou um "contrato multianual" para substituir Carlos Sainz, que ainda não tem um assento confirmado no próximo ano.

Apesar do acordo com a Ferrari, Hamilton tem se doado para conquistar bons resultados em seu último ano pela Mercedes. Ele, inclusive, venceu o Grande Prêmio de Silverstone no último domingo. A vitória aconteceu em meio ao momento ruim da escuderia Italiana, que não conquista um grande resultado desde Mônaco, com Leclerc no lugar mais alto do pódio. Sainz foi terceiro na Áustria, mas sem encantar.