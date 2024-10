SKATE

Circuito Baiano de Skate Street movimenta Camaçari neste final de semana; saiba detalhes

Serão 100 competidores na Pista Pública de Skate da Praça 1º de Maio

O Circuito Baiano de Skate Street 2024 realiza sua 2ª etapa neste fim de semana, em Camaçari. Com cerca de 100 competidores, a disputa irá acontecer na Pista Pública de Skate da Praça 1º de Maio, no centro da cidade, a partir das 9h deste sábado (2), e domingo (3).

O evento contará com sete categorias: três femininas (mirim, iniciante e amador) e quatro masculinas (mirim, iniciante, amador e master). Realizado com o apoio da Sudesb e homologado pela Feseb, o Circuito Baiano de Skate Street 2024 terá sua última etapa nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em Madre de Deus.

O diretor de competições da Feseb, André Borges, ressalta que a prova promete muita disputa. Essa etapa definirá o ranking para representar o estado no brasileiro da modalidade, enquanto, em Madre de Deus, serão definidos os campeões estaduais e a consolidação do ranking final estadual em 2024.

“Dá para dizer que estamos chegando na reta final das competições, pois o ranking estadual já contabilizou os pontos da 1ª etapa de Salvador e também do Circuito Poçoense de Skate. Portanto, o atleta que almeja ser o representante da Bahia no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em Santos no final do ano, precisa fazer o cálculo dos pontos necessários para chegar com condições no fechamento da janela de classificação, que se dará já nessa próxima etapa de Camaçari”, comenta André.