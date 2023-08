Léo Cittadini se colocou à disposição para estrear contra o América-MG. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Nos próximos jogos o meio-campo do Bahia ganhará uma nova peça. Contratado durante a janela de transferências do segundo semestre, o meia Léo Cittadini vive a expectativa para estrear pelo clube baiano.



Nesta quarta-feira (2), o jogador foi apresentado oficialmente e logo de cara falou sobre as suas características. Substituto de Daniel, que foi para o Fluminense, Cittadini destacou a polivalência e garantiu que está pronto para entrar em campo contra o América-MG, neste domingo (6), na Fonte Nova.

“Eu fiz muitas funções. No início da carreira comecei como 10, depois, no Athletico-PR, joguei mais recuado, como um 8. Me sinto confortável em todas as posições. Onde o professor precisar eu vou estar pronto para ajudar”, disse ele.

No Esquadrão, Léo Cittadini terá grande concorrência por um lugar no time titular. Jogadores como Cauly, Thaciano, Acevedo e Rezende formam o pilar da equipe de Renato Paiva e estão bem consolidados.

“Eu tive poucos treinos, mas já deu para avaliar os jogadores. O elenco é muito qualificado. É uma disputa sadia, dor de cabeça boa para o treinador escolher cada característica para a estratégia que ele vai montar para cada adversário. Eu vejo como uma disputa boa”, completou.

Durante a apresentação na Fonte Nova, Cittadini foi questionado sobre a mudança do projeto consolidado no Athletico-PR para um trabalho que ainda está no início da parceria entre o Grupo City e o Bahia. O meia destacou que participou da arrancada do clube paranaense e quer repetir o mesmo feito no Esquadrão.

No Athletico-PR, ele conquistou três títulos estaduais (2019, 2020 e 2023), a Copa do Brasil e a Copa Suruga Bank, ambas em 2019, e a Copa Sul-Americana de 2021. O vínculo com o Bahia é de duas temporadas.

“Eu cheguei de um clube onde eu estava desde o início do projeto. De 2018 para cá o Athletico-PR vem disputando várias decisões, e eu peguei essa transição de projeto. Foi isso que me motivou a estar aqui, a vestir essa camisa. Sei do peso da torcida, o que ela representa no Brasil, e estou muito motivado para, assim como foi lá, construir a minha história aqui”, explicou.

PRESSÃO

Diferente do que viveu nos últimos anos no Athletico-PR, Léo Cittadini vai encarar no Bahia a pressão da luta contra o rebaixamento. O Esquadrão não vence há seis jogos na Série A e está em situação complicada.

Apesar do cenário, o meia entende que o Bahia tem um bom elenco e que os jogadores conseguirão reverter a situação.