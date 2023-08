Clube de CR7, Al-Nassr impressiona com alto luxo do CT; vídeo

Um vídeo divulgado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, impressionou nas redes sociais. As imagens mostram um renovado centro de treinamento, que está ainda mais luxuoso. Cristiano Ronaldo, Mané, Talisca e Brozović estão entre as estrelas que podem desfrutar das instalações do clube.



O local possui piscina com hidromassagem, saunas, salões de reunião com telões, paredes de mármore e vestiários climatizados. Mas não para por aí: os atletas também têm à disposição um bar e sofás para descanso e confraternização.