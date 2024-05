FUTEBOL

Clubes da Liga Forte são a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro até o dia 31

Os clubes que fazem parte da Liga Forte União (LFU) enviaram um resposta ao ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira, se colocando a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio por causa da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.