PREPARAÇÃO

Com Acevedo em campo, Bahia treina de olho no confronto com o Criciúma

Uruguaio participou de parte da atividade com bola

Da Redação

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 15:26

Acevedo participou do treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia voltou aos treinos de olho na partida contra o Criciúma, marcada para o próximo domingo (29), às 18h30, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão. Depois de um trabalho físico sob o comando do preparador Danilo Augusto, os jogadores trabalharam com Rogério Ceni.

O comandante tricolor fez uma atividade técnica com foco na troca de passes. Na sequência, o treinador comandou um trabalho tático no qual fez correções na equipe.

Em fase de transição física, o volante Acevedo participou de parte do treino com bola. Depois, ele fez exercícios específicos. O uruguaio se recupera de uma cirurgia no joelho e ainda não estreou na temporada.

O atacante Biel, que trata uma lesão nas costas, fez o segundo treino de transição da semana e também está mais perto do retorno.