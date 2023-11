Com Ba-Vi no dia 18 de fevereiro, tabela do Baianão 2024 é divulgada

Troféu do Campeonato Baiano. Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Campeonato Baiano de 2024 vai estrear no dia 14 de janeiro. A tabela completa da competição foi divulgada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), com a maioria das datas e horários definidos. Um dos jogos mais esperados do estadual, o clássico entre Bahia e Vitória está programado para o dia 18 de fevereiro, um domingo, às 16h, pela 7ª rodada. Neste ano, o mando de campo será do Leão.



O torneio será aberto com o duelo entre o Bahia de Feira e o Jacobina, um dos dois times que subiram da segunda divisão. A partida está marcada para às 16h do dia 14 de janeiro. Em seguida, às 18h30, o Itabuna encara o Atlético de Alagoinhas.

O Vitória só irá estrear três dias depois, quando visitará o Jacuipense, às 19h15. Já o Bahia, que é o atual campeão do Baianão, entrará em campo um pouco mais tarde, às 21h30. O tricolor terá pela frente o Jequié, que venceu a Série B estadual. O dia 17 também terá o confronto entre Barcelona e Juazeirense, às 17h.

Segundo a FBF, os locais das partidas ainda dependem da aprovação dos laudos técnicos dos estádios e, por isso, serão divulgados posteriormente.

Em 2024, a competição seguirá a mesma fórmula dos últimos anos. A primeira fase será disputada em pontos corridos, com jogos só de ida. Ao todo, as dez equipes participantes (Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona, Itabuna, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense e Vitória) se enfrentarão em nove rodadas. As semifinais e as finais acontecem em dois confrontos, com ida e volta para cada jogo.

A última rodada da primeira fase está prevista para o dia 3 de março, com todos os duelos no mesmo horário. Os quatro melhores classificados avançam o mata-mata, enquanto os dois últimos estarão rebaixados para a Série B de 2025.

As semifinais do Baianão acontecerão entre os dias 9 e 10 de março (ida) e 16 e 17 do mesmo mês (volta). Já os confrontos da final estão marcados para os dias 31 de março e 7 de abril.

Veja os confrontos da primeira fase do Baianão 2024

1ª rodada

Bahia de Feira x Jacobina (14 de janeiro, 16h);

Itabuna x Atlético (14 de janeiro, 18h30);

Barcelona x Juazeirense (17 de janeiro, 17h);

Jacuipense x Vitória (17 de janeiro, 19h15);

Bahia x Jequié (17 de janeiro, 21h30);

2ª rodada

Jacobina x Itabuna (18 de janeiro, 19h15);

Vitória x Bahia de Feira (20 de janeiro, 16h);

Jequié x Barcelona (20 de janeiro, 18h30);

Atlético x Bahia (21 de janeiro, 16h);

Juazeirense x Jacuipense (21 de janeiro, 18h30);

3ª rodada



Itabuna x Bahia de Feira (23 de janeiro, 20h15);

Bahia x Jacobina (24 de janeiro, 19h15);

Barcelona x Vitória (24 de janeiro, 21h30);

Juazeirense x Jequié (25 de janeiro, 19h15);

Jacuipense x Atlético (25 de janeiro, 21h30);

4ª rodada

Bahia de Feira x Bahia (27 de janeiro, 16h);

Jacobina x Barcelona (27 de janeiro, 18h30);

Itabuna x Jacuipense (28 de janeiro, a definir);

Vitória x Juazeirense (28 de janeiro, 16h);

Jequié x Atlético (28 de janeiro, 18h30);

5ª rodada

Atlético x Jacobina (31 de janeiro, 19h15);

Jequié x Vitória (31 de janeiro, 21h30);

Jacuipense x Bahia de Feira (1 de fevereiro, 19h15);

Juazeirense x Itabuna (1 de fevereiro, 21h30);

Bahia x Barcelona (3 de fevereiro, 16h);

6ª rodada

Bahia de Feira x Jequié (4 de fevereiro, 16h);

Jacobina x Vitória (7 fevereiro, 19h15);

Barcelona x Jacuipense (7 fevereiro, 19h15 ou 20h30);

Atlético x Juazeirense (7 de fevereiro, 19h15 ou 20h30);

Bahia x Itabuna (7 de fevereiro, 21h30);

7ª rodada

Itabuna x Barcelona (14 de fevereiro, 19h15);

Bahia de Feira x Atlético (14 de fevereiro, 21h30);

Juazeirense x Jacobina (17 de fevereiro, 16h);

Jacuipense x Jequié (17 de fevereiro, 18h30);

Vitória x Bahia (18 de fevereiro, 16h);

8ª rodada

Barcelona x Bahia de Feira (21 de fevereiro, 19h15);

Jequié x Itabuna (22 de fevereiro, 19h15);

Jacuipense x Jacobina (24 ou 25 de fevereiro, horário a definir);

Vitória x Atlético (24 ou 25 fevereiro, horário a definir);

Juazeirense x Bahia (24 ou 25 fevereiro, horário a definir);

9ª rodada